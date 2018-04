Das Aussehen ist den süßen Sängern total egal. "Sie muss einfach real sein und darf sich nicht verstellen. Ich mag auch keine Mädels, die auf Fame aus sind, nur durch mich berühmt werden wollen und an meinem Geld interessiert sind", erklärt Joel im BRAVO-Talk. Erick fügt hinzu: "Ich stehe auf Frauen, die sich selbst immer treu bleiben und sich nicht verstellen. Wichtig ist bei meinem Beruf aber auch, dass sie mich unterstützt und versteht, dass ich häufig unterwegs bin und leider nicht so viel Zeit mit ihr verbringen kann."

Haben die Jungs von CNCO Zeit für Freundinnen?

Mittlerweile wird es für die fünf Jungs immer schwerer, Frauen kennenzulernen. "Oh ja, es ist sogar ziemlich hart! Immerhin sind wir nie länger als fünf Tage in einer Stadt. Wir haben leider keine Zeit zum Daten!", erklärt Joel. Trotzdem wünschen sich die Jungs von CNCO Freundinnen: "Wer weiß … Wenn plötzlich ein besonderes Mädel in unser Leben tritt, sind wir offen für alles und würden es zumindest versuchen!", meint Richard.