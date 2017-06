Wow! Das sind die verrücktesten Pringles-Sorten der Welt!

Das sind die verrücktesten Pringles-Sorten der Welt. Probieren oder lieber ignorieren?

Wenn es um das Thema Chips geht, kann man mit Pringles eigentlich nichts falsch machen. Doch wie sagt man so schön: Andere Länder, andere Sitten und deshalb gibt es auf der ganzen Welt auch verschiedene Sorten, die bei uns vermutlich nicht so gut ankommen würden.

In die Kategorie "Verrückt" ordnen wir ganz klar die Sorten "Butter Karamell" und "Süße Majonaise Käse" ein. Entdeckt wurden diese Sorten in Hongkong vom Junkfoodguru, der sich getraut hat, beides einmal zu probieren. Sein Urteil: Beide Sorten sind nicht unbedingt empfehlenswert. "Butter Karamell" dabei noch viel weniger. Liegt vermutlich daran, dass die meisten Menschen bei Chips dann doch eher etwas Salziges und nichts Süßes erwarten.

In der blauen Dose steckt "Süße Majonaise Käse" und der pinken Dose steckt "Butter Karamell" Instagram/junkfoodguru78

In Japan und England gibt es beispielsweise die Sorten "Eier Benedict" (Ei mit geröstetem Brot und Sauce Hollondaise) und "gegrilltes Steak". Eier mit Sauce Hollondaise schmecken auf dem Teller eigentlich ziemlich gut. In einen Chip gepresst können wir uns das nur schwer vorstellen. Das mit dem Steak dann doch schon eher.

"Eier Benedict" © Facebook

In Amerika, wie sollte es anders sein, kann man natürlich die Sorte "Hot Dog" bekommen und in Russland isst man gern den Geschmack "Krabbe".

Auch in Japan und ziemlich verrückt sind die Pringles mit "Pilz-Suppen"-Geschmack. Ähm, kann man machen oder auch lassen!

Die russischen Krabben Pringles! © Facebook

Die Franzosen stehen auf "Geröstetes Hühnchen" (okay, das klingt ganz geil!) und die Spanier auf "Serano-Schinken". Und wir? Also wir bleiben da doch lieber bei den klassischen Paprika-Chips. Die schmecken doch sowieso am besten!