WM 2018: Jetzt gehts ins Viertelfinale!

Die erste K.O.-Phase der Weltmeisterschaft 2018 ist vorbei und jetzt sind es nur noch acht Mannschaften, die um den Weltpokal kämpfen. Am Freitag um 16 Uhr geht es mit der Partie Uruguay gegen Frankreich los. BRAVO SPORT gibt dir alle Infos, die du für die anstehenden Viertel-Final Spielen brauchst.

Diese WM hat es wirklich in sich! In den Achtelfinal-Begegnungen mussten drei Spiele im Elfmeterschießen entschieden werden und insgesamt wurden im Turnier 19 Treffer in der Nachspielzeit erzielt. In allen 56 Spielen gab es bereits 28 Elfmeter. Das sind jetzt schon 15 Strafstöße mehr, als bei der gesamten WM 2014.

In der zweiten K.O.-Phase stehen jetzt folgende Spiele an: Uruguay gegen Frankreich (Freitag 16 Uhr), Brasilien gegen Belgien (Freitag 20 Uhr), Schweden gegen England (Samstag 16 Uhr) und Russland gegen Kroatien (Samstag 20 Uhr). Brasiliens Casemiro wird in der nächsten Runde nicht auflaufen, da er nach dem Spiel gegen Mexiko gelb-rot gesperrt ist.