WM 2018: BRAVO SPORT startet den Countdown!

In nur 16 Tagen beginnt zum 21. Mal die Fußball-Weltmeisterschaft! Wir starten deswegen unseren Countdown und liefern dir jeden Tag einen coolen Fact zum Turnier in Russland.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Miroslav Klose machte sich bei der Weltmeisterschaft 2014 im Halbfinale gegen Brasilien unsterblich. In seinem 23ten WM-Spiel sicherte er sich mit dem Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 den ersten Platz in der ewigen Torschützenliste des Turniers. Mit 16 Treffern ist er jetzt sogar noch vor Brasiliens ehemaligem Superstürmer Ronaldo.

Mit zehn Toren ist Thomas Müller der einzige noch aktive Spieler, der in seiner WM-Karriere zweistellig getroffen hat. Der 29-jährige wurde 2010 in Südafrika mit fünf Treffern Torschützenkönig und könnte mit einer ähnlichen Leistung diesen Sommer noch näher an Klose herankommen.

Nach Müller sieht die Torschützenliste der Teilnehmer dieses Turniers wie folgt aus: James Rodriguez (sechs Tore), Lionel Messi (fünf Tore), Gonzalo Higuain (fünf Tore) und Tim Cahill (fünf Tore).