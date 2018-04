Wir bilden aus: Werde Teil der BRAVO-Family

Du möchtest die größten Stars interviewen und backstage den Künstlern über die Schulter blicken? Anschließend willst du deine exklusiven Erlebnisse in unseren Heften und auf unseren Social-Media-Kanälen, sowie auf unserer Website veröffentlichen? Perfekt! Dann werde Teil der BRAVO-Family und mach eine Ausbildung als Journalistenschüler/in im Bereich Text an der Journalistenschule der Bauer Media Group. Hier wirst du professionell für die Arbeit als Journalist/in ausgebildet und darfst vom ersten Tag an redaktionell mitarbeiten.

In deiner Ausbildung entwickelst du Themen, lernst die komplexen Abläufe in einer Redaktion kennen und wirst aktiv in das redaktionelle Tagesgeschehen eingebunden. Du recherchierst und schreibst eigenverantwortlich Artikel und begleitest Fotoproduktionen. Außerdem darfst du im Rahmen der zwei-jährigen Ausbildung noch in anderen Redaktionen der Bauer Media Group hospitieren. Dadurch bekommst du einen tiefen Einblick in die Bandbreite journalistischen Arbeitens bei der Bauer Media Group. Darüber hinaus vermitteln Fach- und Führungskräften unseres Verlages in verschiedenen Seminaren ihr Wissen über den Journalismus. Dabei lernst du die unterschiedlichen journalistischen Darstellungsformen, sowie das deutsche Presserecht kennen und diskutierst Zukunftstrends.

Das klingt interessant für dich? Dann bewirb dich als Journalistenschüler/in im Bereich Text! Wir erwarten von Bewerber/innen vor allem eines: Die Leidenschaft zu schreiben! Lass uns in deiner Bewerbung deine Begeisterung für den Journalismus und die BRAVO-Family spüren!

Alle Infos zur Ausbildung als Journalistenschüler/in findest du hier:

Auf der Seite kannst du dich auch gleich bewerben. Bitte gib in deiner Bewerbung für den Bereich Text an, dass du dir im Rahmen deiner Ausbildung die BRAVO-Family als Stammredaktion wünschst. Wir freuen uns auf dich und deine Bewerbung!

Dein BRAVO-Team