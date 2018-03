Wir alle haben die Geschichten in unserer Kindheit geliebt. Und mal ehrlich, auch heute sind die meisten von uns noch große Fans von Winnie Puuh. Doch jetzt wurde ein Geheimnis gelüftet, das uns alle schockt: Winnie Puuh ist ein Mädchen! Jap, richtig gehört. Jahrelang war die ganze Welt der Meinung, dass es sich bei dem süßen Bären um einen Jungen handelt. Aber das ist falsch!

Aufgedeckt wurde dieser Fakt in einem brandneuen Bilderbuch namens "Finding Winnie: The True Story of the World's Most Famous Bear". Darin erfahren wir, dass Winnie nach einem Schwarzbären aus dem Londoner Zoo benannt wurde. Doch sie kommt nicht aus England! Winnie ist die Kurzform von Winnipeg, wo das Tier herkommt – und das liegt in Kanada. Puuuuh! Mind = Blow!