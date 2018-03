Wincent Weiss: Neue Single erscheint im April!

Für Wincent Weiss hätte es in den letzten Monaten nicht besser laufen können. Mit Hits wie „Musik sein“, „Frische Luft“ und „Feuerwerk“ lieferte der Sänger Top-Hits ab. Klar, dass die Fans jetzt Nachschub wollen. Wann wir mit einer neuen Single rechnen können, verrät der Sänger im exklusiven BRAVO-Talk!

ECHO 2018: Wincent Weiss ist nominiert

Mit den Songs aus seinem Debüt-Album „Irgendwas gegen die Stille“ dominierte Wincent Weiss in den vergangenen Monaten die Charts. Für diesen Erfolg wird der Sänger jetzt belohnt: Bei der ECHO-Verleihung am 12. April in Berlin ist er für gleich zwei der begehrten Preise nominiert. Im BRAVO-Talk erklärt er: „Das ist total krass. Ich kann das immer noch nicht glauben. Letztes Jahr durfte ich ja schon dort auftreten – das war schon echt verrückt. Und jetzt das? Vor Jahren haben wir uns noch auf die ECHO-After-Party geschmuggelt. Dass ich selbst mal nominiert sein werde, das war so krass weit entfernt wie, dass ich Fußball-Profi werde!“

Der „Musik sein“-Star hat für seinen Erfolg gekämpft

Doch der Erfolg kam nicht von alleine. Jahrelange Arbeit steckte er in sein Debüt-Album: „Wir haben jahrelang Songs geschrieben und einfach immer weiter gemacht und extrem viel gearbeitet“ Und das hat sich ausgezahlt. Mittlerweile füllt der Eutiner große Konzerthallen und die Shows seiner letzten drei Tourneen waren fast überall ausverkauft!

Neue Single erscheint im April

In der aktuellen Print-Ausgabe der BRAVO verrät Wincent Weiss jetzt exklusiv, wann wir mit musikalischen Nachschub rechnen können: „Damit meine Fans auf den ganzen Sommer-Konzerten etwas Frisches zu hören bekommen, kommt am 12. April meine neue Single!“

Wincent Weiss auf Tour

Du willst den "Irgendwas gegen die Stille"-Sänger live erleben? Folgende Termine wurden für 2018 bisher bestätigt:

5.5. Gotha

19.5. Schiffweiler

25.5. Hannover

31.5. Mannheim

23.6. Magdeburg

10.7. Tuttlingen

11.7. München

12.7. Bonn

14.7. Bern (CH)

21.7. Ansbach

23.7. Freiburg

25.7. Norderney

26.7. Hamburg

27.7. Frankfurt / Oder

28.7. Tambach

30.7. Friedrichshafen

10.8. Schaffhausen (CH)

11.8. Zofingen (CH)

12.8. Damp

15.8. Burghausen

16.8. Kassel

17.8. Binz

23.8. Giessen

24.8. Dresden

25.8. Nordhorn

26.8. Neubrandenburg

31.8. Halle, Saale

1.9. Papenburg

7.9. Rietberg

8.9. Bielstein

9.9. Essen

21.11. Berlin