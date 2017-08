@willy: Fashion for Life - ein Instagrammer mit Geschmack!

Tattoos, Sneaker und jede Menge Style: @willy, bürgerlich Willy Iffland, weiß sich und seine Outfits bei Instagram immer gekonnt in Szene zu setzen. Dabei setzt der modebewusste Leipziger vor allem auf urbane Klamotten und Aufnahmen an besonders coolen Orten. Falls es übrigens bei dem Namen Willy Iffland ein wenig anfängt zu klingeln, ist das nicht grundlos. Der Fashion-Instagrammer ist auch der Chefredakteur hinter dem Portal "Dressed Like Machines".

Fashion und Instagram - das passt einfach zusammen. Das weiß auch @willy, der seit knapp vier Jahren fleißig Fotos aus seinem Leben teilt und dabei immer ein Auge für den richtigen Style hat. Das schätzen auch seine mehr als 38.000 Abonnenten, die täglich einem neuen Post von ihm erwarten können. Obwohl es Insta-Kanäle, die sich mit Mode beschäftigen, mittlerweile wie Sand am Meer gibt, sticht @willy trotzdem heraus. Anstatt einfach nur freshe Outfits zu präsentieren, nimmt der 27-Jährige seine Follower mit um die ganze Welt und postet Bilder aus Marrakesch, vor dem Mont Blanc oder von der südlichen Seite Australiens.

@willy: Sneaker sind seine Leidenschaft

Schaut man sich die Beiträge von @willy an, wird einem schnell klar: Dieser Mann liebt Sneaker! In einem Interview von 2016 verriet er, dass er über 200 Paare besitzt. Wir sind uns ziemlich sicher, dass da innerhalb der letzten zwölf Monate noch einiges an neuem Schuhwerk dazugekommen ist. Wer also Wert auf Fashion legt, grandiose Aufnahmen von den schönsten Orten dieser Welt liebt und eine große Leidenschaft für Sneaker hat, wird auf diesem Kanal sehr (sehr, sehr, sehr) glücklich werden.

Du möchtest @willy folgen? Hier geht es direkt zu seinem Account!

Somwhere next to the Mont Blanc 🗻 w/ @tyrosize Ein Beitrag geteilt von Willy Iffland (@willy) am 23. Jun 2017 um 11:20 Uhr

Flashing lights in the morning (yes, we were lucky 😌) //@review4fashion // 📸 by @andrejosselin // #ootdreview #seesouthaustralia 🎆 Ein Beitrag geteilt von Willy Iffland (@willy) am 21. Mär 2017 um 6:16 Uhr