Wie viel Geld verdient man durch Musical.ly, Instagram oder Youtube?

Egal ob Muser, YouTuber oder Instagramer: Influencer verdienen mit ihren Posts mittlerweile jede Menge Geld!

Influencer: So viel verdienen die Stars auf Social Media

Doch wie viel kann man bei Plattformen wie musical.ly, Instagram, YouTube & Co. überhaupt verdienen? Und wer verdient in Deutschland am meisten mit Postings, Videos und Musical.lys? Im Video oben erfährst du, wie viel Geld Lisa & Lena, Melina Sophie oder Selena Gomez angeblich für ihre Bilder und Videos bekommen. Achtung: Bei den Angaben handelt es sich auch um Schätzungen von der Analyse-Website SocialBlade. Wie weit diese Seite es wirklich nachvollziehen kann, ist daher nicht ganz klar.

Wie Lisa und Lena: Mit musical.ly Geld verdienen

Die 16-jährigen Zwillinge Lisa und Lena Mantler aus dem Raum Stuttgart sind die absoluten Queens in der LipSync-App musical.ly! Denn kein anderer "Muser", wie sich Nutzer der App nennen, hat mehr Follower als die beiden. In der App posten sie 15-sekündige Musikvideos, in denen sie die Lippen zu einem Song bewegen. Doch ob man mit Postings auf musical.ly wirklich Geld machen kann, weiß keiner so genau. Wenn die Videos allerdings auf Instagram gespiegelt werden, gibt es die Möglichkeit, eine Werbe-Partnerschaft zu verlinken. Wenn ein Unternehmen oder eine Marke also einen Deal mit Lisa und Lena eingeht und die beiden bei einem Posting eine "Bezahlte Partnerschaft mit…" verlinken, kann man davon ausgehen, dass sie für das jeweilige Video Geld verdienen. Wie viel das ist, verraten die hübschen Zwillinge natürlich nicht ;-) Ihre Social Media-Kanäle nutzen die beiden häufig auch, um ihre eigene Kollektion zu promoten. Da es aber in letzter Zeit immer wieder neue Richtlinien für Blogger, Influencer und Co. gab, die das Kennzeichnen von Werbung bestimmen, muss auch Werbung von eigenem Merch sichtbar gekennzeichnet werden. Wenn du jetzt denkst: 'Cool, das ist ja echt leicht verdientes Taschengeld' könntest du allerdings falsch liegen. Die meisten wirklich erfolgreichen Influencer sehen ihre Arbeit als Vollzeitjob und stecken sehr viel Energie und Geld in den Aufbau eines Accounts mit vielen Followern!

