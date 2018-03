Wie spreche ich ihn an?

„Wie würde unser erstes Date ablaufen? Hält er gern Händchen? Kann er gut küssen?“ All das schwirrt in deinem Kopf. Ob deine Tagträume wahr werden und du deinen Schwarm erobern kannst, liegt in deiner Hand. Egal, ob du eher auf einen Mädchenschwarm wie Jorge Blanco oder auf coole Skater-Boys wie Cro stehst – du kannst dir JEDEN Typen schnappen! Nur … bevor du loslegst, solltest du checken, ob sich die Arbeit lohnt. Passt er zu dir? Hat er dich verdient?! Das alles erfährst du in diesem Dreamboy-Guide… Viel Spaß beim Flirten und erobern!



Der Chiller:

So ist er: Ohne seine Boys ist der Chiller nie unterwegs, denn Fun ist für ihn das Wichtigste! Da müssen Mädels häufig an zweiter Stelle stehen – außer er hat DIE EINE gefunden. Dann trägt er sie auf Händen! <3

Passt er zu dir? Du lässt dich nicht so schnell aus der Ruhe bringen und bleibst auch in Situationen, in denen andere sofort an die Decke gehen würden, cool? Wow, dann schnapp ihn dir doch …!

So kommst du mit ihm ins Gespräch: Du hast ein außergewöhnliches Hobby? Super! Das ist doch ein perfektes Gesprächsthema. Sei dabei so locker wie möglich, denn was er gar nicht ausstehen kann: Langweilige Gespräche, in denen er zu sehr in die Enge getrieben wird.

Der Klassenschwarm wird von jedem gemocht Shutterstock / wavebreakmedia

Der Klassenschwarm:

So ist er: Er sieht hammer aus, ist super­charmant, hilfsbereit und selbstbewusst – 100 Prozent Boyfriend-Material! Ob Lehrer, Eltern oder deine Klassenkameradin – einfach jeder schwärmt für ihn.

Passt er zu dir? Ob er dich glücklich machen könnte, hängt auch von dir ab. Du bist eher gechillt und brauchst niemanden, der dir sagt, wo es langgeht? Dann könnte es klappen mit euch beiden, denn er ist ein bisschen schlecht festzuhalten …

So kommst du mit ihm ins Gespräch: Groupie-Gefahr!!!! Klink dich lieber erst in Gesprächen ein, wenn es angebracht ist. Sei lässig und locker, er will ganz gern auch mal jemanden selbst erobern. Check aus, was passiert!

Der Schüchterne erhofft sich von dem Girl den ersten Schritt freeskyline - stock.adobe.com

Der Schüchterne:

So ist er: Wer ihn als Freund hat, kann sich auf ihn verlassen. Der Schüchterne hört sich jedes Problem an und weiß immer Rat. Er ist selbstbewusste als du vielleicht denkst, auch wenn er sich in einer großen Runde lieber im Hintergrund hält.

Passt er zu dir? Gegensätze ziehen sich an! Wer selbst sehr zurückhaltend ist, hat kaum eine Chance, den Schüchternen besser kennenzulernen.

So kommst du mit ihm ins Gespräch: Quatsch oder schreib ihn einfach an, damit beeindruckst du ihn total! Die Überwindung lohnt sich! J

Der Spaßvogel ist für jedes Abenteuer zu haben cherryandbees - stock.adobe.com

Der Spaßvogel:

So ist er: Mit seinen frechen Sprüchen bringt er wirklich alle zum Lachen! Der Spaßvogel macht jeden Quatsch mit und ist sich nicht zu schade, über sich selbst zu lachen.

Passt er zu dir? Du lachst gern, bist viel unterwegs und willst die BFFs trotz Beziehung nicht vernachlässigen?! Dann

ist der Spaß­vogel perfekt für dich.

So kommst du mit ihm ins Gespräch: Du musst mit ihm nicht über witzige Sachen sprechen, - im Gegenteil, denn das geht selbst ihm manchmal auf den Geist. Sprich ihn einfach locker an und bitte ihn um ein Treffen, dann kannst du mit deiner spontanen Art super punkten!

Der Schlagfertige hat einfach immer ein Konterspruch auf Lager Shutterstock / PathDoc

Der Schlagfertige:

So ist er: Ganz ehrlich?! Der Schlagfertige kann manchmal ein ganz schöner Besserwisser sein. Doch wenn sich jemand gegen seine Freunde oder sein Girl stellt, dann beschützt er seine Liebsten. Er würde dich niemals im Regen stehen lassen!

Passt er zu dir? Wenn du ihm die Stirn bieten kannst und ähnliche Interessen hast, könnte er was für dich sein. Der Schlagfertige sucht eine Power-Frau, die ihn gleichzeitig ergänzt und fordert. Findest du gut? Dann los geht’s – worauf wartest du?

So sprichst du ihn an: Du kannst gut kontern? Super! Dann zeig ihm, dass auch du auf nen dummen Spruch eine gute Antwort hast.

Der Schönling hat immer einen coolen Blick drauf Shutterstock / smmartynenko

Der Schönling:

So ist er: Er ist immer top-gestylt, die Haare sitzen perfekt, und der Insta-Feed ist mit Model-Pics gefüllt. Der Schönling sieht schön aus, aber was sind seine inneren Werte? Die gilt es zu entdecken!

Passt er zu dir? Wenn du auf gut aus­sehende Boys stehst, passt er in dein Beute-Schema. Er sucht allerdings ein Girl, das er wegen seines Charakters liebt, deswegen verliebt er sich eher in die schüchternen Girls. Ach – wird schon gut gehen. ;-)

So sprichst du ihn an: Wirf ihm doch erst einmal ein paar Blicke zu, wenn du ihm damit ins Auge fällst, wird er ganz schnell auf dich zu kommen. Hab einfach Geduld, denn was er gar nicht mag, sind aufdringliche Mädels. Davon hat er schon genügend :p

Der Geheimnisvolle verrrät nicht viel von sich Getty Images/iStockphoto

Der Geheimnisvolle:

So ist er: Wow, allein sein durchdringender Blick sorgt für Gänsehaut bei dir. Der Geheimnisvolle ist gern für sich – und genau das macht ihn total interessant.

Passt er zu dir? Mit seinen Gefühlsschwankungen musst du klarkommen, sonst wird’s schwierig und nervig. Aber wenn er dir vertraut – und du ihm –, öffnet er dir sein Herz. Die wichtigste Regel dabei ist: Es bleibt alles unter euch! Den Geheimnisvollen eroberst du nicht im Sturm, sondern mit Geduld. Hast du die, mach dich ans Werk!

So sprichst du ihn an: Bei ihm ist es super wichtig, dass er dir von Anfang an vertraut, sonst wird er sich nicht öffnen und somit wird aus dem Gespräch nix! Also: Verschaff dir sein Vertrauen und sprich ihn erst dann an. Vielleicht hat er ja ein unentdecktes Talent, wovon nur du weißt, weil du ihn erst genau beobachtet hast? :)