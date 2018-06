Wie kriegt man mehr Follower auf Instagram?

2. Werde Teil der Instagram-Community

Wer auf Instagram mehr Follower haben will, der muss dafür auch anderen Instagram-Usern folgen. Wenn dir die Sachen von jemandem gefallen, dann like doch einfach seine Seite. Meistens gibt es dafür auch einen neuen Follower für dich. Denn viele handeln nach dem Prinzip: "Wenn du mir folgst, dann folge ich dir auch!" Am einfachsten funktioniert das, wenn du Leuten folgst, die ähnliche Dinge instagrammen wie du selbst!

© Studiocanal

Du bastelst gerne? Dann folge anderen DIY-Liebhabern! Du kochst und backst gerne? Auch da finden sich neue Gleichgesinnte auf Instagram! Oder soll es doch lieber Sport und Motivation sein?

Es ist auch wichtig, dass du dich mit den anderen Usern auf Instagram austauschst. Schreibe Kommentare und vergebe Like-Herzchen. Sei ehrlich bei deinen Likes und Follows!

Kleiner Tipp: Wenn du einen Doppel-Tipp auf ein Foto machst, dann wird es automatisch geliked!

3. Schieße ansprechende Bilder

Bei einer Foto-App wie Instagram ist es natürlich logisch, dass die Bilder auch einen gewissen Teil der Follower ausmachen.

© http://photogenicsmag.tumblr.com

Achte auf die Qualität deiner Bilder. Die Bilder sollten nicht verwackelt oder unscharf sein. Außerdem ist es auch schön, wenn dein Instagram-Account ein "Motto" hat. Finde heraus, welchen "Mehrwert" du deinen Followern bieten kannst! Wenn du weißt, was deine Follower gerne sehen wollen, bleiben sie auch bei dir. Schau welche Bilder von dir am meisten geliked wurden und orentiere dich daran.

Instagram.com/bravomagazin

Beachte einfach ein paar kleine Tricks, wie man gute Fotos mit dem Smartphone macht. Hier haben wir sie für dich zusammengetragen!

4. Wichtig auf Instagram: Regelmäßig Fotos posten

Ein Account, der nur selten ein Bild postet ist langweilig. Mach auf dich aufmerksam und versuch den Leuten, die dir folgen, im Gedächtnis zu bleiben. Poste regelmäßig deine guten Bilder und du wirst sehen: Du wirst schon bald mehr Follower haben!

© http://lookingpengmaddafakka.tumblr.com

5. Hab Geduld!

Du wirst nicht von heute auf morgen tausende Follower auf Instagram haben. Sei einfach über einen längeren Zeitraum aktiv, lade deine Schnappschüsse hoch und sei ein Teil der Instagram-Community. Du wirst sehen, die echten Follower finden dich dann schon und bleiben dir auch treu!

© Giphy

Instagram-Hack: Shoutout

Wenn du dir schon eine kleine Base aufgebaut hast, kannst du andere Accounts mit ein paar mehr Followern bitten, deinen Account zu promoten, indem sie ein Shoutout von deinem Profil teilen. User-Aktionen auf Instagram, um selber mehr Likes und neue Follower zu finden. Bei einem Shoutout verlinkt dich der Influencer in einem seiner Posts, was in der Regel immer neue Follower mit sich bringt. Bei dem Hashtag #F4F ("Follow for Follow") findet man andere User, die dir folgen, wenn du ihnen folgst.

Die neue BRAVO ist ab sofort im Handel!