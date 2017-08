Auch beim Küssen gilt: Übung macht den Meister! Aber nicht nur das… denn beim Knutschen sollte die Chemie zwischen den Kusspartner stimmen. Dann wird es meist so richtig schön und leidenschaftlich. Es gibt viele verschiedene Arten zu küssen, welche davon einem am besten gefällt, lässt sich einfach herausfinden. Doch was uns oft fast noch mehr interessier: Wie hat es dem anderen gefallen? Und wie gut kann ich küssen?

Richtig küssen: Wir zeigen dir, wie's geht! Bist Du ein guter Küsser? An diesen Anzeichen merkst Du, ob Deine Kuss-Technik gut ankommt. 1. Du sabberst nicht beim Küssen Beim Knutschen fließt bei Dir nicht zu viel Speichel und Du schleckst Deinem Kuss-Partner mit der Zunge auch nicht über das ganze Gesicht. Zu feuchte Zungenküsse können nämlich für viele auch ein Abtörner sein. 2. Dein Kuss-Partner sucht den Körperkontakt Während ihr euch küsst, sucht er oder sie den Körperkontakt. Dabei wandern seine/ihre Hände immer wieder an Deinem Körper entlang und er oder sie umschlingt Dich fest. Deine Nähe hat Deinen Kuss-Partner zu 100 Prozent verzaubert. 3. Du bekommst Komplimente für Deinen Stil Wenn Deinem Gegenüber Dein Kuss-Stil so gut gefällt, dann wird er oder sie Dir dafür früher oder später definitv ein Kompliment aussprechen. Das ist dann wohl Bestätigung genug. ;) Diese Sternzeichen können am besten küssen 4. Du küsst abwechslungsreich Du selbst könntest stundenlang herumknutschen und deshalb gestaltest Du Deinen Kuss-Stil auch sehr abwechslungsreich. Darum wird es nie langweilig mit Dir. Außerdem achtest Du darauf, was bei Deinem Gegenüber besonders gut ankommt. Du bist ein vielseitiger und flexibler Küsser. 5. Du küsst leidenschaftlich Beim Küssen kannst Du Dich der Situation voll und ganz hingeben. Du bist mit den Gedanken bei Dir und Deinem Kuss-Partner, schließt die Augen und schaltest alles andere aus. 6. Dein Kuss-Partner will mehr Dein Kuss-Partner will gar nicht mehr aufhören mit Dir zu knutschen? Herzlichen Glückwunsch – Du machst anscheinend alles richtig! P.S. Falls der erste Kuss nicht gleich ewig dauert, mach Dir nichts draus. Es kann durchaus sein, dass man sich beim Küssen etwas eingrooven muss. Wenn ihr ein eingespieltes Team seid, dann wollt ihr auch nicht mehr aufhören. <3 Kuss-Arten: Das sagt ein Kuss über Eure Beziehung aus! Beziehung

