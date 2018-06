Why Don't We: Neue Tour-Termine in Deutschland!

Gerade erst haben Why Don't We ihre "The Invitation"-Tour in Deutschland beendet. Das ist jedoch kein Grund zum traurig sein, denn es gibt schon wieder neue Tour-Termine der Jungs in Deutschland!

Why Don't We: "The Invidation"-Tour ein voller Erfolg

Im Mai und Juni besuchten Why Don't We mit fünf Konzerten ihre Fans in Deutschland. Sie performten dabei Songs wie "Something Different" und, das von Ed Sheeran geschriebene, "Trust Fund Baby". Ihre Tour war so beliebt, dass die meisten Tickets schon Monate vorher ausverkauft waren. Aufgrund dieser hohen Nachfrage haben Zach Herron, Daniel Seavey, Jonah Marais, Jack Avery und Corbyn Besson eine ganz besondere Überraschung für ihre Fans …

"Why Don't We Europe"-Tour 2018

Erst vor ein paar Tagen haben Why Don't We ihren neuen Song "Hooked" veröffentlicht und gleich heute gibt es die nächste gute Nachricht für Fans der Band: Sie kommen noch dieses Jahr im Oktober für zwei neue Tour-Termine nach Deutschland zurück! Der Vorverkauf für die „WHY DON’T WE EUROPE“-Tour 2018 startet am Mittwoch, 13. Juni, im exklusiven Eventim-Presale. Tickets gibt es dann ab 30,- Euro zzgl. Gebühren unter www.eventim.de. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, 15. Juni, ab 10.00 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Hier die Termine:

17. Oktober 2018 München (Muffathalle)

19. Oktober 2018 Frankfurt (Batschkapp)

