Was passiert, wenn Ed Sheeran Songs für andere Künstler schreibt, durften wir im Fall von Taylor Swift, The Weeknd, One Direction, Rita Ora, Justin Bieber und vielen weiteren talentieren Musikern erleben. Einen weiteren und ganz neuen Track aus der Feder des "Meisters der Töne" haben jetzt Why Don't We veröffentlicht!

Ed Sheeran: Steht das Ende seiner Karriere bevor? Hast Du schon die aktuelle Single von Why Don't We gehört? "Trust Fund Baby" ist nicht nur bereits überall digital sowie im Stream erhältlich, sondern auch ein ziemlich cooler und besonderer Track geworden. Das könnte zum einen daran liegen, dass Daniel Seavey, Zach Herron, Corbyn Besson, Jonah Marais und Jack Avery große Talente sind, die es echt drauf haben. Zum anderen wurde der Song von keinem geringeren, als der Hit-Maschine himself, Ed Sheeran (26), geschrieben. Ziemlich cool oder? Was wir dafür tun würden, damit Ed uns einen Song schreibt? Wirklich so Einiges ;) Für Why Don't We selbst ist die ganze Sache vermutlich eine große Ehre, denn Ed Sheeran gehört offensichtlich zu den Millionen Fans der Band. Du hast "Trust Fund Baby" noch immer nicht gehört? Na dann aber schnell! ;) P.S.: Dass der Song von Ed Sheeran stammt, kann man richtig gut raushören - oder? Why Don't We live zusammen mit Mike Singer Ed Sheeran

Justin Bieber

Musik

Star News

