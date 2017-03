WhatsApp-Update: Wichtige Chats können jetzt angepinnt werden!

Mit einem der nächsten Aktualisierungen soll das WhatsApp-Update so langsam auf allen Geräten ausgespielt werden. Wie WABetaInfo berichtet, kannst Du in Zukunft bis zu drei wichtige Chats oben festpinnen. Heißt: Da Du eh jeden Tag mit Deiner besten Freundin oder Deinem besten Freund, Deinem Partner und vielleicht auch Deiner Mama schreibst, kannst Du diese Chats so fixieren, dass Du nicht mehr nach ihnen scrollen beziehungsweise suchen musst. Ziemlich praktisch oder?

WhatsApp: So bekommst Du neue Schriftarten im Messenger! Wann genau das neue WhatsApp-Update für Android und iOS auch auf Deinem Handy verfügbar sein wird, ist noch nicht ganz klar. Doch wie findest Du die neue Funktion? Wirst Du sie nutzen?

