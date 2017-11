WhatsApp Update: Nachrichten löschen so geht's!

Wenn Du also vorsichtshalber etwas entfernen möchtest, was Du gerade an jemanden gesendet hast (gilt natürlich für Text, Bilder und Videos), musst Du erst einmal die aktuelle Version von WhatsApp auf Deinem Telefon haben. Dann drückst Du länger auf die Nachricht, um die es geht. Jetzt taucht eine Menüspalte auf, in der Du den Mülleimer antippst. Jetzt wird Dir die Frage gestellt: "Nachricht löschen?". Als Nächstes bekommst Du die Auswahl: "Abbrechen", "Für mich löschen" oder "Für alle löschen".

So ganz unbemerkt funktioniert das neue WhatsApp Update aber leider nicht. Wenn Du Dich für die letzte Version (also: "Für alle löschen") entscheidest, bekommt der Empfänger nämlich Bescheid - "Diese Nachricht wurde gelöscht" ist dann bei demjenigen zu lesen. Ziemlich wahrscheinlich ist, dass der ein oder andere direkt nachfragt, warum und weshalb Du Deine Nachricht plötzlich wieder gelöscht hast.

Für diese Situation sollte man von Fall zu Fall an eine mehr oder weniger raffinierte "Ausrede" denken. . . ;)