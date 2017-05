WhatsApp-Update: Der Messenger führt die Filter-Funktion ein!

Gerüchte um ein neues WhatsApp-Update machen gerade mal wieder die Runde. Angeblich möchte der Messenger in Zukunft auch eigene Filter anbieten. In den letzten Wochen hat sich die App ganz schön verändert. Es wurde eine völlig neue Status-Möglichkeit eingeführt, mit der man - ähnlich wie bei Snapchat und Instagram - mit Hilfe von Fotos und Videos seinen Freunden mitteilen kann, was gerade so los ist.

WhatsApp: Der Messenger wird endlich sicherer! WhatsApp-Update: Ab wann sind die Filter verfügbar? Was bei dem WhatsApp-Update bis jetzt noch fehlt? Snapchat ist vor allem so beliebt, wegen der lustigen Filter. Viele teilen ihre Snapchat-Fotos inklusive Filter auch auf allen anderen Social Media Kanälen. Das hat natürlich auch WhatsApp erkannt. Wie der Twitter-Account "WABetaInfo" berichtet, soll es deshalb auch für das Posten des eigenen Status in der Messenger App bald möglich sein, Filter zu verwenden. Bisher konntest Du Deine Beiträge lediglich durch Text, Zeichnungen oder Emojis ergänzen. Whats App: So siehst Du, ob Dich jemand blockiert hat! Weitere Details zum neuen WhatsApp-Update gibt es bisher noch nicht. Sobald klar ist, wann die Filter kommen und wie diese aussehen könnten, werden wir Dir natürlich auf Bravo.de davon berichten. Bis dahin sind wir gespannt und warten ab. . . App

Buzz

Trend

Trends

Whatsapp © by WhatsBroadcast GNTM 2017: Alle News zur Jury und den Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel" GNTM Kandidatinnen 2017: Alle Infos zu den Topmodels! DSDS 2017: Alle Kandidaten, Termine und News zur Jury sowie den Castings! Die echten Namen der "Berlin – Tag und Nacht" Darsteller Berlin - Tag und Nacht: Das geht hinter den Kulissen ab! Shirin David: Das musst Du über den DSDS und Youtube-Star wissen! Sebastian Pannek: Das musst Du über den neuen Bachelor wissen! Hier bekommt ihr MEGA GEWINNE! Haarpflege: Die „Wet Brush“ ist noch besser als der Tangle Teezer 11 versteckte Liebesbeweise, die ER Dir täglich macht!