WhatsApp Update: 3 neue Features für iPhone und iOS!

Gerade gestern erst haben wir über ein neues WhatsApp-Feature berichtet. Und schon wurden wieder drei (!) neue WhatsApp Updates angekündigt!

Das erste WhatsApp Update macht es Dir leichter auf bestimmte Nachrichten einzugehen. Schiebst Du in Zukunft eine Nachricht, die Du zuvor erhalten hast, nach rechts, wird diese als Zitat an Deine Antwort angehängt. Selbst wenn das Geschriebene ein wenig zurückliegt und vielleicht nicht sofort klar wäre, worauf Du nun genau eingehst, kannst Du es Deinem Chat-Partner so ganz konkret zeigen. Besonders interessant und nützlich wird diese Funktion allerdings in Gruppen-Chats.