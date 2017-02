Gerade erst haben wir darüber berichtet, dass es ein neues WhatsApp-Update geben wird, durch das Deine Kontakte eine Nachricht bekommen, wenn Du Deine Status-Meldung änderst. Außerdem kann der geänderte Status kommentiert werden (bisher nur bei Android möglich) und Du siehst auch ganz genau, wer sich dafür interessiert, was Du schreibst. So weit, so gut.

WhatsApp: Wie funktioniert die neue Statusmeldung? Und jetzt ist klar, dass das Update ziemlich stark an Snapchat erinnert. Um Deinen Status einzustellen, öffnest Du den neuen Status-Bereich. In diesem lässt sich mit einem Plus-Zeichen Deine Kamera starten. Und jetzt kannst Du, so wie Du es gewohnt bist, einfach ein Foto, Gif oder Video aufnehmen. Dann noch ein bisschen Text oder ein paar Emojis dazu und schon kannst Du Deinen neuen Status veröffentlichen. Über Deine Privatsphäre-Einstellungen kannst Du festlegen, wer genau Deine Meldung sehen kann und soll, die übrigens genau 24 Stunden online bleibt. In Deinem neuen Status-Bereich kannst Du natürlich auch sehen, was Deine Freunde gepostet haben. WhatApp: Wie hat sich der Messenger verändert? Im Jahr 2009 erfand Jan Koum die App. Der eigentliche Sinn: Er suchte nach einer Möglichkeit, um Freunden und Kollegen lediglich seinen Status mitzuteilen, da er sich oft in Flugzeugen befand und immer wieder Anrufe verpasste. "Ich dachte mir, es wäre cool, wenn ich auf meinem iPhone einen Status einschalten könnte, so ähnlich, wie ich das beim Yahoo Messanger oder Skype machen kann", erklärte Koum damals. Und ja, erst wesentlich später kam die Chat-Funktion hinzu. Da sich diese in den letzten Jahren immer weiterentwickelt hat und der Status fast gleich blieb, wurde es jetzt Zeit, dass der eigentliche (Entstehungs-)Grund für die App auch eine Auffrischung bekommt. In den nächsten Tagen müsste diese dann auch für alle Nutzer nach und nach verfügbar sein.

