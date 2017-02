Wenn sich bei unseren Lieblings-Apps etwas ändert, dann freuen wir uns eigentlich immer. Ob Instagram, Snapchat, Facebook oder auch WhatsApp - neu bedeutet meistens auch besser und cooler.

In der letzten Woche haben wir über ein WhatsApp-Update berichtet, dass uns allerdings ein wenig Bauchschmerzen verursacht. Angeblich soll es bald möglich sein, den konkreten Standort der Leute zu ermitteln, die mit Dir zusammen in einem Gruppen-Chat sind. Also das viele Freunde und vielleicht sogar unsere Eltern jeden Schritt von uns mitverfolgen können, muss wirklich nicht sein!

Und jetzt soll es schon wieder etwas Neues geben. Wie "Women.at" berichtet, legt die nächste Neuerung vor allem Wert auf Deinen WhatsApp-Status. Wenn Du diesen in Zukunft änderst, werden Deine Kontakte durch eine Push-Nachricht darüber informiert und können sich sofort anschauen, was Du geschrieben hast. Also anstatt "Hey there, I am using WhatsApp", solltest Du Dir etwas Passenderes überlegen. Android-Nutzer sollen sogar zusätzlich die Möglichkeit haben, den geänderten Status eines Freundes zu kommentieren.