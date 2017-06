Dieser technische Aufwand, der nur die wenigsten WhatsApp-Nutzer interessieren dürfte, soll ganz still und heimlich im Hintergrund ablaufen. Allerdings kann es im schlimmsten Fall zu größeren Ausfällen und sogar dem Verlust von Daten kommen. Wann genau es so weit sein wird, ist schwer zu sagen. Da alles still und heimlich ablaufen wird, werden wir den Wechsel nur spüren, wenn die App für kurze Zeit nicht mehr funktioniert oder Daten verloren gehen.

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte in den nächsten Tagen wichtige Chat-Verläufe, Videos und Bilder extra speichern!