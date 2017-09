WhatsApp: Gutscheine von REWE sind fake!

Vorsicht vor Fake-Gutscheinen: Bei WhatsApp und Facebook sind mal wieder fiese Betrüger-Nachrichten im Umlauf!

WhatsApp: Warnung vor Kettenbrief

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen warnt vor einem aktuellen Kettenbrief, der als Rewe-Gutschein getarnt ist. Das Verrückte: Die Nachricht bekommst du wahrscheinlich von einem deiner Freunde, der selbst in die Falle getappt ist!

Die WhatsApp-Nachricht verspricht einen 250€-Gutschein für einen Einkauf bei Rewe, den du angeblich bekommst, wenn du auf den darin enthaltenen Link klickst. ABER: Die Website, die sich dann öffnet, sieht zwar ziemlich professionell aus (da haben sich die Betrüger wohl besonders viel Mühe gegeben), doch sie ist eine Falle!

WhatsApp: So sehen die Fake-Gutscheine aus

Du wirst beim WhatsApp Fake-Gutschein aufgefordert, an einer Umfrage teilzunehmen und einige Daten anzugeben. Das Portal "mimikama" hat den Fake überprüft.

Diese Seite ploppt auf, wenn du auf den Link klickst. Zuerst scheint die Umfrage harmlos! Quelle: mimikama.at

Am Schluss sollst du den Link außerdem an 10 weitere Freunde bei WhatsApp schicken, um deinen Gutschein anschließend per Post zugeschickt zu bekommen.

Hier wirst du aufgefordert, den Link deinen Freunden weiterzuleiten. Tu es bloß nicht! Es ist eine miese Falle. Quelle: mimikama.at

Klickst du jedoch auf ,,Gutschein abholen“, wirst du auf eine dubiose Dating-Website weitergeleitet und dazu aufgefordert, ein Abo abzuschließen oder die App des Portals auf deinem Gerät zu installieren.

Dreist: Statt einem Gutschein erwartet dich dieses Dating-Portal Quelle: mimikama.at

Also: Alles Fake! Es handelt sich lediglich eine gemeine Werbung für eine Dating-App!

Fake-Gutscheine bei Whatsapp: So meidest du die Falle

Damit dir das nicht passiert, gibt es einfache Regeln:

1. Ignoriere die Nachricht und lösch sie noch bevor du auf den Link klicken kannst.

2. Jeder macht mal Fehler – Wenn du also doch auf den Link geklickt hast, ist das kein Weltuntergang. Schließe die Seite einfach wieder.

3. Gib auf keinen Fall deine Daten an!

4. Wenn du dir nicht sicher bist, google den vermeintlichen Gutschein. Meistens warnen bereits verschiedene Websites vor Kettenbrief-Fallen.

5. Warne deine Freunde vor der fiesen Falle!