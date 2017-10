WhatsApp-Gruppen: Geheime Video-Funktion enthüllt!

WhatsApp ist der beliebteste Messenger der Welt. Sowohl die jüngere als auch älte Generation kann von der App einfach nicht genug kriegen. Besonders beliebt sind natürlich auch die WhatsApp-Gruppen, in denen man mit mehreren Freunden oder Familienmitgliedern gleichzeitig reden kann. Und genau für diesen Bereich scheint WhatsApp eine neue Funktion zu planen.

WhatsApp: Videochat in Gruppen?

Neben Sprachnotizen sollen in Zukunft auch Videochats in WhatsApp-Gruppen möglich sein. Dieses neue Feature offenbarte WhatsApp anscheinend (mehr oder weniger) ungewollt bei der offiziellen Vorstellung der neuen "Live-Funktion", durch die Nutzer ihren Standort bis zu acht Stunden kontinuierlich teilen können. Bei einem Screenshot eines Gruppen-Chats war auf einmal auch eine Kamera und ein Telefon als Buttons zu sehen. Beide Zeichen werden in Gruppen sonst aber ausgeblendet - sehr verdächtig!