WhatsApp: Dieser Virus liest Deine Nachrichten & belauscht Dich!

So kommt der Trojaner auf Dein Handys

Was wie ein schlechter Scherz klingt, ist leider Realität. Die Spionage-Software mit dem Namen "Skygofree" infiziert still und heimlich erst das ganze Handy, um dann auf alles zuzugreifen. Wer schon einmal einen Virus auf seinem Allerheiligsten hatte, wird vermutlich mit großer Vorsicht dafür sorgen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Diejenigen, die bisher davon verschont geblieben sind, rechnen vermutlich auch eher nicht damit. Wieso sollte ausgerechnet mir so etwas passieren?

Doch in diesem Fall kann es wirklich jeden treffen. Nach aktuellen Erkenntnissen wird "Skygofree" über präparierte Webseiten verbreitet. Landest Du mit Deinem Smartphone auf einer dieser Seiten, sorgt diese dafür, dass Dein Telefon Dich dazu auffordert, es zu updaten. Stimmst Du der Aktualisierung zu, befällt der Trojaner das Betriebssystem.