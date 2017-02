WhatsApp: Der Messenger wird endlich sicherer!

WhatsApp: Wie aktiviere ich die Zwei-Wege-Autentifizierung?

In den WhatsApp-Einstellungen kannst Du die Funktion aktivieren. Im Bereich "Account" hast Du die Option "Verifizierung in zwei Schritten". Hier musst Du dann einen sechstelligen Code eingeben und bestätigen. Sobald Du selbst WhatsApp also auf einem anderen Gerät installieren willst oder jemand versucht, die App mit Deiner Telefonnummer bei sich herunterzuladen, muss erst die sechstellige Nummer eingegeben werden.

Laut WhatsApp soll die Funktion schon für jeden verfügbar sein. Laut "Bild" ist das offenbar allerdings noch nicht der Fall. Doch in den nächsten Tagen, dürfte das Sicherheits-Update auf jeden Fall überall ausgerollt sein . . .

