WhatsApp: Darum ist der Messenger an Schulen verboten

WhatsApp ist mittlerweile nicht mehr nur eine Beschäftigung für unsere Freizeit. Auch in der Schule kommt der Messenger immer öfter zum Einsatz. Dabei ist WhatsApp an Schulen eigentlich verboten - jedoch aus anderen Gründen, als man zunächst vielleicht annimmt.

WhatsApp: Gruppen zwischen Schülern und Lehrern rechtswidrig?

Während früher der Kontakt zwischen Schülern und Lehreren eigentlich nur im Schulgebäude, oder maximal via E-Mail, stattgefunden hat, wird WhatsApp für den direkten Austausch zwischen Lehrkräften und Schülern immer beliebter. In gemeinsamen WhatsApp-Gruppen können Hausaufgaben oder sonstige Fragen zusammen bearbeitet oder gelöst werden. Das ist jedoch rechtswidrig, wie die Berliner Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk in ihrem jährlichen Bericht erklärt.