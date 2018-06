Wegen Justin Bieber: Hailey Baldwin löscht alle Pics mit Shawn Mendes

Gerade noch hatte Supermodel Hailey Baldwin einige süße Pics zusammen mit Mädchenschwarm Shawn Mendes (19) auf ihrem Insta-Profil, jetzt hat die 21-Jährige plötzlich alle gemeinsamen Bilder gelöscht. Da kann doch nur Justin Bieber (24) dahinter stecken…

Hailey Baldwin löscht Shawn Mendes – er sie aber nicht!

In den letzten Wochen scheinen Hailey Baldwin und Justin Bieber unzertrennlich zu sein. Paparazzi spotten die beiden alle paar Tage dabei, wie sie zusammen unterwegs sind. Ganz klar: Die zwei daten sich! Doch vor kurzem war Hailey noch super dicke mit Schnuckelchen Shawn Mendes… es machten sogar Gerüchte die Runde, dass da mehr geht als nur Freundschaft. Spätestens als im Mai sowohl Hailey, als auch Shawn supersüße gemeinsame Pics von der Met Gala auf ihren Instagram-Profilen posteten, waren sich viele Fans sicher: Die beiden sind in Love! Doch während auf Shawns Insta-Profil nach wie vor alle Fotos mit Hailey zu sehen sind, sie jetzt auf einen Schlag alle Bilder mit dem „In My Blood“-Sänger gelöscht.

Ein Beitrag geteilt von Shawn Mendes (@shawnmendes) am Mai 7, 2018 um 9:04 PDT

Justin und Hailey: Beziehungs-Stress wegen Shawn?

Nun stellt sich die Frage, was wohl hinter Haileys Aktion stecken könnte. War Justin Bieber etwa eifersüchtig auf seinen Kollegen? Immerhin hätten Shawn und Hailey durchaus ein süßes Pärchen abgegeben… Vielleicht gab es Beef wegen den Pics und Hailey hat sie deshalb lieber rausgenommen? Wir wissen es leider nicht. Jedenfalls hat die 21-Jährige damit ein Statement gesetzt: Für sie gibt es momentan keinen anderen Boy als Justin!

Ein Beitrag geteilt von Justin Bieber (@justinbieber) am Jun 17, 2018 um 7:26 PDT

