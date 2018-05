The Weeknd: Zurück zur Ex

Vor zwei Jahren war Sänger The Weeknd mit Model Bella Hadid zusammen. Nach der Trennung von der Laufsteg-Beauty funkte es dann zwischen dem 28-Jährigen und Sängerin Selena Gomez. Aber auch diese Liebe war nach zehn Monaten vorbei. Doch nun wurde The Weeknd wieder beim Knutschen mit der Ex gesehen!

The Weeknd: Heiße Küsse mit der Ex

Ist Sänger The Weeknd, der eigentlich Abel Tesfaye heißt, etwa wieder mit seiner Ex zusammen? Schaut man sich die Kuss-Pics vom Film Festival in Cannes an, sieht es ganz danach aus! Dort wurde der „Call Out My Name“-Sänger gestern nämlich auf einer Party beim Knutschen mit seiner Ex-Freundin Bella Hadid gesehen! Die beiden sollen eng aneinander gekuschelt nebeneinandergesessen haben und das Model soll die ganz Zeit den Arm um ihren Ex gelegt haben. Ob das Rumgeknutsche eine einmalige Sache war oder Bella Hadid und der Sänger tatsächlich wieder ein Paar sind, ist noch nicht bekannt. Doch, auch wenn die beiden sich noch nicht zu der heißen Knutscherei auf der Party geäußert haben, scheint es doch so, als würde da wieder etwas gehen! Denn anderen Party-Besuchern zufolge sollen Bella Hadid und The Weeknd die Feier sogar zusammen verlassen haben …

Ein Beitrag geteilt von 🦋 (@bellahadid) am Mai 4, 2018 um 1:19 PDT

The Weeknd und Bella Hadid kommen sich näher

Es ist nicht das erste Mal, dass es Gerüchte um ein Liebes-Comeback des ehemaligen Paares gibt. Schon während des Coachella Festivals im April tauchten Bilder auf, die The Weeknd beim Knutschen mit einer dunkelhaarigen Schönheit zeigten. Bella selbst dementierte damals, dass sie die Frau auf den Fotos sei. Doch auf den aktuellen Knutsch-Bildern aus Cannes sieht man ganz klar: Das ist Bella! Die Küsse leugnen, geht diesmal also nicht. Klar, dass die Fans des Ex-Paares jetzt sehnsüchtig auf ein offizielles Statement zur Reunion warten!

The Weeknd küsst seine Ex Bella Hadid! Und Selena Gomez?

Dass The Weeknd nun wieder mit Model Bella Hadid rummacht, wird der anderen Ex-Freundin des Sängers – Selena Gomez – wohl ziemlich egal sein. Erst vor wenigen Tagen präsentierte sich die Beauty als happy Single auf der Met Gala. Und auch karrieremäßig startet Sel gerade wieder voll durch. Die Sängerin hat nämlich ihren neuen Song „Back to You“ rausgebracht, der bei den Fans einfach super ankommt. Sollten The Weeknd und Bella Hadid also tatsächlich bald ihr Couple-Comeback verkünden, ist das für Sel bestimmt halb so schlimm.