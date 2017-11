The Weeknd: Jetzt datet er Katy Perry!

Gerade erst haben sich The Weeknd und Selena Gomez getrennt. Doch genauso, wie seine Ex, die jetzt wieder mit Justin Bieber zusammen ist, lässt auch The Weeknd nichts anbrennen. Offenbar datet er jetzt Katy Perry!

The Weeknd (27) ist wieder Single und genießt sein neues Leben scheinbar in vollen Zügen. Nach der Trennung von Selena Gomez (25) sah man ihn zuerst mit Justin Biebers Ex-Freundin Yovanna Ventura, danach verließ er die Wohnung von Bella Hadid in New York und jetzt hat der Musiker schon wieder jemand neuen an der Angel: Katy Perry (33)!