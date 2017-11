Sie haben so toll zueinander gepasst - und dann war es doch ganz plötzlich vorbei: The Weeknd und Selena Gomez sind offiziell kein Paar mehr. Während Sel gerade wieder mit Justin Bieber abhängt, ist es um den R&B-Star eher ruhig geworden. Zumindest bis jetzt! Angeblich soll sich Abel Tesfaye aka The Weeknd schon wieder neu verguckt haben. Und das ausgerechnet in eine Ex-Freundin von Justin Bieber!

The Weeknd: Ist Yovanna Ventura seine Freundin?

The Weeknd wurde jetzt gemeinsam mit Yovanna Ventura auf der Geburtstagsparty von Rapper French Montana gesehen. Partygäste verrieten dem Magazin "US-Weekly", dass Yovanna und der "Starboy"-Sänger den ganzen Abend miteinander geflirtet haben sollen. Eine weiterer Gast will sogar gesehen haben, dass die beiden Turteltauben Händchen gehalten haben sollen - uiuiui! Das Pikante an der ganzen Geschichte: Bevor Selena Gomez und Justin Bieber wieder zusammengefunden haben, war Yovanna Ventura immer wieder an der Seite vom Popstar zu sehen.

It’d be nice for me to take it easy on ya, but nahh Ein Beitrag geteilt von Yovanna Ventura (@yoventura) am 30. Okt 2017 um 15:00 Uhr

Ob es sich dabei vielleicht ein wenig um Rache von The Weeknd handelt? Oder ist alles nur Zufall? Fakt ist: Er und Yovanna gingen nach dem Geburtstag noch in einen Club in Los Angeles - und verließen diesen auch wieder zusammen. Ein offizielles Statement, ob das heiße Instagram-Model wirklich die neue Freundin des 27-Jährigen ist, gibt es bislang noch nicht. Es wäre aber natürlich schön zu sehen, wenn sowohl Selena Gomez als auch The Weeknd nach ihrer Trennung schnell wieder das private Glück finden konnten :)

Alles zur Trennung von The Weeknd und Selena Gomez findest Du hier