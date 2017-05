WEBVIDEOPREIS 2017: Alle Fakten & Nominierten!

ENDLICH IST ES WIEDER SO WEIT! :) Am Donnerstag, den 1. Juni, wird in Düsseldorf der WEBVIDEOPREIS 2017 verliehen und Du kannst live dabei sein!

Bereits zum siebten Mal zeichnet die European Web Video Academy (EWVA) Webvideo-Künstler und Social-Media-Macher mit dem WEBVIDEOPREIS DEUTSCHLAND aus. Im ISS Dome in Düsseldorf führt in diesem Jahr Barbara Schöneberger durch den Abend und wird viele Deiner Lieblings-Webvideo-Stars auf der Bühne begrüßen dürfen. Wir sind für Dich schon am Mittwoch hinter den Kulissen unterwegs und am Donnerstag auf dem Blue Carpet - Instagram und Snapchat auschecken lohnt sich also richtig! ;)

Außerdem wird es einen Livestream geben, den Du hier bei uns sehen kannst, um Deinen Stars von zu Hause aus die Daumen zu drücken!

WEBVIDEOPREIS 2017: Diese Stars sind dabei!

Beim WEBVIDEOPREIS 2017 unter anderem mit dabei: Die Lochis, Dagi Bee, MrsBella, World Wide Wohnzimmer und viele, viele mehr. Für musikalische Highlights sorgen unter anderem Mike Singer und Jannine Weigel. MEGA! Der WEBVIDEOPREIS 2017 wird übrigens in 25 Kategorien verliehen - so viele gab es noch nie!

Hier haben wir alle Kategorien und Nominierten für Dich im Überblick:

Kategorie: 360°

Die Nominierten:

WDR – für das Video: INSIDE AUSCHWITZ - Das ehemalige Konzentrationslager in 360° | WDR

Philipp Leisner – für das Video: Flucht // #NichtEgal – 360°-YouTube Challenge

ZDF – für das Video: Die Geschichte des Dschungelbuchs in 360 Grad - Terra X | ZDF

Kategorie: ANIMATION

Die Nominierten:

LUMATIC – für das Video: Our Wonderful Nature - The Common Chameleon

Kurzgesagt – In a Nutshell – für den Kanal: Kurzgesagt – In a Nutshell

HerrBergmann – für das Projekt: BERG WARS - A Star Wars Fanfilm ★ TRAILER

Kategorie: ARTHOUSE

Die Nominierten:

Moritz Reichartz – für das Video: OY “SPACE DIASPORA”

Sebastian Linda – für das Video: Memento Mori

HGich.T – für den Kanal: HGich.T

Kategorie: BEAUTY

Die Nominierten:

PUSCH ART – für den Kanal: PUSCH ART

Heidi Klum – als Person: Heidi Klum

MrsBella – als Person: MrsBella

Kategorie: BEST VIDEO OF THE YEAR

Die Nominierten:

Wishlist – für die Webserie: Wishlist

Darkviktory – für den dritten Teil der Webserie „Tubeclash“: #FinalClash (Staffel 03)

1080 Nerdscope – für das Video: Das großartige Musical - Gaming Edition #1080NerdSongs

Kategorie: BRAND CAMPAIGN

Die Nominierten:

Lufthansa – für das Video: Everyone’s Fanhansa

BVG – für das Video: BVG "Alles Absicht"

Audi – für das Video: Audi - The Comeback

Kategorie: COMEDY

Die Nominierten:

Neo Magazin Royale – für das Projekt „Every Second Counts”: Germany second | NEO MAGAZIN

ROYALE mit Jan Böhmermann - ZDFneo

World Wide Wohnzimmer – für den Kanal: World Wide Wohnzimmer

Mii Mii – für den Kanal: Mii Mii

Kategorie: COMMUNITY

Die Nominierten:

Julien Bam – für das Video: UNS (2.000.000 - Special) | Julien Bam

MrTrashpack – für den Kanal: MrTrashpack

AlexiBexi – für das Video: 1 Million? Verdammt!

Kategorie: EDUCATION & SCIENCE

Die Nominierten:

TerraX Lesch & Co – für den Kanal: TerraX Lesch & Co

TheSimpleClub – für das Konzept: TheSimpleClub

MrWissen2Go – für den Kanal: MrWissen2Go

Kategorie: FOOD

Die Nominierten:

Sallys Welt – für den Kanal: Sallys Welt

Grillshow – für den Kanal: Grillshow

Datteltäter – für das Video: YouTuber probieren syrisches Essen

Kategorie: GAMING

Die Nominierten:

tinNendo – für das Video: DER GEBORENE LANDWIRT - Leck mich.. (Landwirtschaftssimulator 2017)

Sturmwaffel – für die Person: Sturmwaffel (u.a. bei Legends of Gaming)

Paluten – für das Projekt: Minecraft Freedom

Kategorie:INTERACTIVE

Die Nominierten:

Julien Bam – für das Video: ICH WURDE GEHACKT! | Julien Bam

ApeCrimeTV – für das Video: DEAD HALLOWEEN 2016 [Interaktives Video]

iBlali – für das Video: MEIN EIGENES SPIEL!! | iBlali (SPECIAL)

Kategorie: JOURNALISM

Richard Gutjahr – als Person: Richard Gutjahr

Daniele Rizzo – für den Kanal: Daniele and The Talented Mr. Rizzo

Tomatolix – für das Format: Selbstexperiment

Kategorie: LIFESTYLE

Die Nominierten:

Kliemannsland – für das Projekt: Kliemannsland

End Of The Comfort Zone – für den Kanal: End Of The Comfort Zone

mirellativegal – für den Kanal: mirellativegal

Kategorie: LIVESTREAM

Die Nominierten:

marmeladenoma – für den Kanal: marmeladenoma

ungespielt – für das Projekt: 30 Tage Livestream

Rocket Beans TV – für den Kanal: Rocket Beans TV

Kategorie: MUSIC

Die Nominierten:

Rezo / theclavinover – für das Format: So singt man wie...

B.A. – für das Video: Wie macht man ein RAP VIDEO?

Bongo Boulevard – für den Kanal: Bongo Boulevard

Kategorie: OPINION

Die Nominierten:

Melina Sophie – für das Video: #TUTETWAS

Rayk Anders – für den Kanal: Rayk Anders

BeHaind & HandOfBlood – für das Video: Kommentarkultur im Netz

Kategorie: ORIGINAL SONG

Die Nominierten:

257ers – für das Video: Holland (Official HD Video)

Kollegah – für das Video: Nero

DieLochis – für das Video: LIEBLINGSLIED (Offizielles Video)

Kategorie: PERSON OF THE YEAR FEMALE

Die Nominierten:

Lisa & Lena – als Personen: Lisa & Lena

Lena Meyer-Landrut – als Person: Lena Meyer-Landrut

Carolin Kebekus – als Person: Carolin Kebekus

Kategorie: PERSON OF THE YEAR MALE

Jan Böhmermann – als Person: Jan Böhmermann

DieLochis – als Personen: DieLochis

Felix von der Laden – als Person: Felix von der Laden

Kategorie: SOCIAL CAMPAIGN

Die Nominierten:

Gronkh, PietSmiet, MrMoreGame, Der Heider, fisHC0p, Pandorya, Phunkroyal – für das Projekt:

Friendly Fire 2

LeFloid, SpaceFrogs, Frodoapparat, RobBubble – für das Projekt: Loot für die Welt 3

WWF mit Jodie Calussi und Kelly MissesVlog – für die Kampagne: #SaveSelous

Kategorie: SOCIAL INFLUENCER CAMPAIGN

Die Nominierten:

BibisBeautyPalace – für die Kampagne: Bilou

Sami Slimani – für die Kampagne: Review by Sami Slimani

Julien Bam – für die Kampagne: Fanta

Kategorie: SPORTS

Die Nominierten:

freekickerz – für den Kanal: freekickerz

STRENGTH WARS – für das Video: Strongman VS Bodybuilder - STRENGTH WARS 2k16 #4

Kampfkunst Lifestyle – für den Kanal: Kampfkunst Lifestyle

Kateorie: VLOG

Die Nominierten:

Felix von der Laden – für den Kanal: Felix von der Laden

Jodie Calussi – für den Kanal: Jodie Calussi

Oskar – für den Kanal: Oskar

Kategroie: NEWCOMER

Über den Gewinner/die Gewinnerin in dieser Kategorie entscheidet die EWVA

Weitere Infos findest Du unter webvideopreis.de!