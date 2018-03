Was macht YouTuber Julien Bam bei „The Voice Kids "?!

Wie cool ist das denn bitte? YouTuber Julien Bam (29) ist als Special Guest bei „The Vocie Kids“! Eine fette Überraschung bei der Generalprobe gibt's für Lily-Marie (12), Sarah (9) und Melisa (13)! Und die drei Girls können ihr Glück kaum fassen…

Lily-Marie (12) aus Team Nena und Larissa ist mehr als nur ein bisschen aus dem Häuschen. Kein Wunder, wenn ein echter Mega-Star um die Ecke kommt! „Ah, Julien Bam! Oh mein Gott, oh mein Gott! Er kann gut singen, er kann gut breakdancen. Ich hab' sogar nen Pulli von ihm." Auch Sarah (9) und Melisa (13) steht die Fan-Liebe in's Gesicht geschrieben. Ist ja aber auch mega! Und was denkt der YouTube-Star über die jungen Talente? „Hammer, mega gut. Überwältigende Stimmen, unglaublich." Und einen Ratschlag vom Profi gibt’s auch noch: „Adrenalin, dieses geile Gefühl, das pusht mich so richtig. Das muss man eigentlich zum Guten nutzen. Adrenalin ist keine Angst, Adrenalin ist die Power, die ihr habt.“ Yay! Also Power nutzen, abdancen und richtig Gas geben.

Julien-Bam-Fan Lily-Marie kann ihr Glück kaum fassen. Sat1/ Andre Kowalski

Julien Bam: Star-Power bei TVK

Als „The Voice Kids“-Fan stellt sich Julien Bam allerdings auch die Frage: Wie sieht eigentlich so ein Tag der Talente aus? Und ist ganz schön überrascht! Das Ergebnis sehen wir Sonntag ab 20:15 Uhr auf Sat1. Mit über 4,5 Millionen Abonnenten ist Julien Bam einer der erfolgreichsten deutschen YouTuber. Und definitiv einer der coolsten! Darum sind wir schon auf seine Performance bei „The Voice Kids“ gespannt!