Was läuft da zwischen GNTM-Mama Heidi Klum und Tokio Hotel-Tom?

"Germany's next Topmodel"-Mutti Heidi Klum ist bekannt dafür, nach einer Trennung nie besonders lange Single zu sein. Und dafür, dass die 44-Jährige eine Schwäche für jüngere Männer hat. Stimmen die Gerüchte, ist der neuster Fang des Topmodels gerade mal 28 Jahre alt – und alles andere als ein Unbekannter.

Heidi Klum und Tom Kaulitz zu zweit unterwegs

Vor wenigen Tagen erwischten Paparazzi Heidi Klum dabei, wie sie in Los Angeles das angesagte Restaurant „Delilah“ verließ – in Begleitung von Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz! Anschließend fuhren sie zusammen mit seinem Auto davon. Die beiden kennen sich schon länger und sollen total auf einer Wellenlänge sein. Doch handelte es sich bei dem Treffen um einen Business-Termin oder ein Date? Es wird gemunkelt, dass die Tokio Hotel-Zwillinge in der nächsten GNTM-Staffel mitwirken sollen. Doch wenn es wirklich ums Geschäftliche ging, warum war Bill dann nicht dabei?

Die Magdeburger Zwillinge Bill (rechts) und Tom Kaulitz starteten 2005 mit dem Debütalbum ihrer Band Tokio Hotel in Deutschland durch Getty Images

Die beiden würden gut zusammenpassen

Was genau da zwischen Heidi Klum und Tom Kaulitz läuft, dazu wollten sie sich bislang nicht äußern. Doch eins steht fest: Einem Flirt oder vielleicht sogar einer Liebe stünde nichts im Wege. Beide kommen aus Deutschland und wohnen jetzt in LA. Und das Wichtigste: Beide sind Single. Heidi trennte sich 2017 nach drei Jahren Beziehung von Kunsthändler Vito Schnabel (31) und Tom ließ sich im September 2016 nach einem Jahr Ehe von seiner Frau Ria Sommerfeld scheiden.

Auch ihrem jeweiligen Beuteschema würden die beiden treu bleiben: Genau wie Heidi ist Toms Ex Model, während Tom nach Sänger Seal (55) und Anthony Kiedis (55) von den Red Hot Chili Peppers bereits der dritte Musiker an Heidis Seite wäre.