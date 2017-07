Was ist ein/eine â€žBaeâ€œ?

Hast Du schon mal von dem Spitznamen „Bae“ gehört? Jeder hat diesen einen Menschen in seinem Leben. Du bestimmt auch!

Er ist immer für Dich da, baut Dich auf wenn es Dir schlecht geht, bringt Dich zum Lachen, aber manchmal auch vor Rührung zum Weinen. Du liebst ihn und er liebt Dich. Ihr teilt alles miteinander. Du weißt wovon ich spreche, oder?

Wofür steht „Bae“?

Dieser Mensch kann Deine beste Freundin, Dein bester Freund, oder Dein geliebte Schatz sein. Sicherlich habt ihr viele Spitznamen füreinander. Mit einem „Mausi“, „Süße“, „Hase“ oder „Babe“ zeigt ihr nämlich der ganzen Welt, wie gern ihr Euch habt.

Total in ist jetzt der Spitzname „​Bae". Das steht für „before anyone else“ – also „vor allen anderen“.