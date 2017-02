Warum wir wirklich betrügen?

Jetzt ist es raus: Wir betrügen - und zwar in Sachen "Serien heimlich weiterschauen". Aber jetzt mal ehrlich: Da fängt man mit seinem Partner/ seiner Partnerin eine neue Serie an (endlich hat man eine gefunden, die Beide gut finden) und dann schläft der andere dabei ein, oder ist am darauffolgenden Tag nicht da, obwohl man wissen möchte, wie es weiter geht... Puh, anstrengend! Und dann passiert es einfach: wir gehen fremd. Und damit sind wir nicht alleine. Denn laut einer Studie von Netflix, die im Dezember 2016 durchgeführt wurde, kam jetzt raus: 35% der Deutschen geben zu, dass sie eine Serie weiter gucken, auch ohne Partner. So, Leute: WEM geht`s genauso? Schreibt uns eure ehrliche Antwort in die Kommentare!

Noch mehr überraschende Details zum Serien-Seitensprung findet ihr im Video (!)