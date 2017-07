Warum riecht Periodenblut anders?

Ist Dir auch schon aufgefallen, dass Periodenblut eigenartig riecht? Gynäkologin Taraneh Shirazian hat in einem Interview mit Refinery29 verraten, woran das liegt. Es ist so, dass die Menstruationsflüssigkeit nicht nur aus Blut besteht, sondern auch Bakterien, vaginalen Schleim und Gewebe beinhaltet. Ob und wie die Periode riecht, hängt also ganz davon ab, wie lange sie sich in Deiner Gebärmutter befand.