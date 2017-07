"Wahrheit oder Pflicht" - die besten Fragen und Aufgaben

"Wahrheit oder Pflicht" ist ein super Partyspiel! Die richtigen Fragen bringen lustige Geschichten und verblüffende Wahrheiten ans Tageslicht. Und bei Pflicht muss sich meistens jeder ein bisschen zum Deppen machen und hat so gewiss viele Lacher auf seiner Seite.

Die typischen Fragen bei "Wahrheit oder Pflicht" wie "In wen bist du verliebt?" oder "Wie viele Mädchen oder Jungs hast du schon geküsst" sind natürlich immer gut, weil das die Fragen sind, die uns brennend interessieren. Bei "Pflicht" ist der Klassiker "Küsse jemanden in der Runde 5 Sekunden lang auf den Mund" oder "Ruf aus dem Fenster: 'Ich bin die Schönste der Welt'". Das wird sehr gerne als Aufgabe genommen.

Wir haben noch ein paar lustige Wahrheitsfragen und kreative Pflicht-Aufgaben für eure nächste "Wahrheit oder Pflicht"-Runde zusammengetragen!

Coole Fragen für "Wahrheit"

Was ist das aller Peinlichste, das dir je passiert ist?

Wäschst du dir immer die Hände, wenn du auf dem Klo warst?

Mit wem in diesem Raum wolltest du überhaupt nicht auf einer einsamen Insel stranden? Warum nicht?

Wer ist Deiner Meinung nach der heißeste Typ/ Mädchen auf deiner Schule?

Hast du schon mal einen Popel gegessen?

Wen in diesem Raum magst du am meisten?

Was findest Du an Dir besonders schön?

Was ist das Dümmste, was du je getan hast?

In welchen Star warst du früher unsterblich verknallt?

Hast du schon mal einen Liebesbrief an jemanden geschrieben? Wenn ja, an wen?

Was würdest du gerne mal ausprobieren, traust dich aber nicht?

Lustige Aufgaben für "Pflicht":

Versuche wie Nicki Minaj (oder ein anderer Rapper) zu rappen!

Rede 3 Runden mit einem Akzent!

Spiele eine Szene aus deinem Lieblingsfilm nach!

Führe eine Unterhaltung mit einem Stuhl und tu so, als ob er antworten würde.

Mach Miley Cyrus' Bühnen-Auftritt bei den VMA’s nach!

Flirte einen Mitspieler an, so als wäre er/sie der heißeste Typ/Mädel, den du je gesehen hast. Gib alles!

Erzähle der Person direkt gegenüber, was toll an ihm/ihr ist!

Tu so, als würdest du dich gerade bei "Germanys Next Top Model" bewerben und den Laufsteg vor Heidi und Co. hoch und runter laufen!

Du musst dich von den anderen Mitspielern schminken lassen!

Tu so als wärst du der absolute Kussexperte und zeig deinen Mitspielern wie ein perfekter Zungenkuss aussieht, aber alleine!

Mach jemanden aus der Runde pantomimisch nach, die anderen müssen erraten, wer es ist!

Es gibt auch eine coole kostenlose App namens "Wahrheit oder Pflicht". Bei dieser App findest du über hundert lustige Aufgaben und Fragen. Du kannst während des Spiels sogar coole Pics schießen und diese auf Facebook teilen.

Kennst du noch lustige Fragen oder Aufgaben für "Wahrheit oder Pflicht"? Dann schreib sie uns in den Kommentaren!