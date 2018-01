"Voldemort: Origins of the Heir" ist endlich da!

Wer genau ist Tom Riddle und was bewegt ihn? Wieso ist er so geworden, wie er ist? All das wird in dem kleinen Meisterwerk, das mit geringem Kapital und nur durch talentierte Harry Potter-Fans entstanden ist, aufgeklärt. Und schon der Trailer konnte begeistern. Inzwischen hat dieser über 14 Tausend Daumen nach oben.

Der ganze Film, den wir Dir natürlich auch hier eingebunden haben, darf sich über stolze 321 Tausend Likes freuen - Tendenz weiter steigend. Diesen Lohn hat sich Regisseur Gianmaria Pezzato mehr als verdient. Um seine Idee in die Tat umsetzen zu können, startete er übrigens eine Crowdfunding-Aktion. Am Ende hatte er etwa 15 Tausend Euro zur Verfügung. Nicht gerade viel . . . Doch das Ergebnis ist einfach der Wahnsinn!

Du hast Lust auf den Film bekommen? Dann schau ihn Dir unbedingt an!