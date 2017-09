The Voice Kids bekommt ein neues Gesicht in der Jury: Schmusesänger Max Giesinger wird Sascha in der Castingshow ersetzen. Somit kämpft er in der kommenden sechsten Staffel gegen Nena, ihre Tochter Larissa und Mark Forster um die besten Gesangstalente in Deutschland.

The Voice Kids: Max Giesinger wieder "zu Hause"

Max Giesinger hat an "The Voice" eigentlich nur gute Erinnerungen. In der ersten Staffel für die Erwachsenen belegte er damals den vierten Platz. Sein Coach war Xavier Naidoo. Jurorin Nena saß damals übrigens auch schon in der Jury. Nun sitzt Max neben ihr auf den großen, roten Drehstühlen und will mit seinem Team den ersten Platz bei "The Voice Kids" belegen.

"Vor sechs Jahren stand ich hier auf der "The Voice"-Bühne zum ersten Mal vor richtig großem Publikum. Inzwischen toure ich durch ganz Deutschland und spiele vor ausverkauften Hallen", resümiert Max Giesinger. Die Teilnahme an der Show hat sich für ihn also total ausgezahlt und er freut sich auf die Zusammenarbeit mit den jungen Talenten: "Ich freue mich unglaublich, mit musikbegeisterten Kids Musik zu machen und sie in ihrer Kunst zu bestärken und zu fördern. Das wird tierisch!"

#norwegen #oslo 🐳🐋✌🏻️ 📷@standtom Ein Beitrag geteilt von Max Giesinger (@maxgiesinger) am 11. Sep 2017 um 9:34 Uhr

Die sechste Staffel "The Voice Kids" startet voraussichtlich im Februar 2018 auf Sat 1. Wer sich für die Show bewerben möchte, hat noch eine letzte Chance am 7. Oktober in Berlin. Teilnehmer müssen zwischen sieben und 14 Jahren sein.