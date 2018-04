"Violetta"-Star Tini Stoessel wird Model

„Violetta“-Star Tini Stoessel ist ein richtiges Multitalent! Die 21-Jährige ist nämlich nicht nur eine super gute Schauspielerin und Sängerin, sondern startet jetzt sogar auch noch als Model voll durch.

Mega Model-Job für Tini

Schon im Januar deutete Tini unter einem ihrer Insta-Bilder an, dass dieses Jahr für sie super erfolgreich werden würde. „Das Jahr 2018 ist voller Dinge, die bald kommen werde. Dinge, die ihr sehr bald herausfinden werdet“, schrieb der Disney-Star. Und genauso ist es: Denn die argentinische Beauty ist jetzt ganz offiziell das neue Kampagnen-Gesicht des Haarpflege-Produkte-Herstellers Pantene. Kein Wunder: Mit ihrem vollen und lockigen Haar ist Tini natürlich genau die Richtige für diesen coolen Model-Job.

Der Disney-Star beim Pantene-Kampagnen-Shooting VBZ/ Pantene

Der "Violetta"-Star ist überglücklich

Nicht nur die Schauspielerin selbst ist super stolz, einen großen Model-Job ergattert zu haben. Auch ihre Fans finden es großartig, dass bei der 21-Jährigen gerade alles so gut läuft. Schließlich ist es noch nicht lange her, dass sich die Sängerin von ihrem Freund getrennt hat. Sie nach der Trennung jetzt wieder so happy zu sehen, freut auch ihre Community.

Das perfekte Model-Lachen hat Tini voll drauf! VBZ/ Pantene

Wie ein Profi

Dass die „Violetta“-Darstellerin zum ersten Mal für so eine große Kampagne modelt, kann man auf den wunderschönen Bildern nicht erkennen. Ganz im Gegenteil! Die Brünette strahlt wie ein Topmodel. Wir sind uns sicher: Das ist garantiert nicht der letzte Auftritt als Model für die schöne Schauspielerin. Was glaubt ihr, welchen großen Model-Job sie wohl als nächstes ergattert?