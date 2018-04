"Violetta"-Star Tini Stoessel: Ihr neuer Song ist raus!

Endlich hat das Warten ein Ende: Unsere Lieblings-Latina Tini Stoessel, bekannt aus der Disney-Serie "Violetta", hat ihren neuen Song „Princesa“ veröffentlicht. Und es ist mal wieder ein mega cooler Ohrwurm geworden, selbst wenn man kein Spanisch kann!

"Violetta"-Star Tini Stoessel als Prinzessin

In ihrem neuen Hit "Princesa" (auf Deutsch : "Prinzessin") singt Tini Stoessel alias "Violetta" NATÜRLICH über die Liebe. Wie schön es ist, nach langer Schwärmerei den Richtigen gefunden zu haben und total verliebt zu sein. In den Lyrics heißt es, dass sie die ganze Nacht lang "seine" Prinzessin sein wird und er ihr König. Und mit einem Kuss krönen sie ihre große Liebe. Der "König" in dem Fall ist ein echter Hottie, den sie bei einer geilen Partynacht im Club mit ihren sexy Moves um den Finger wickelt. Quasi ein modernes Märchen. Haaaach!

Tini bekommt Unterstützung von Karol G

"Princesa" hat die "Violetta"-Darstellerin diesmal nicht solo aufgenommen, sondern die kolumbianische Reggaeton-, RnB- und Pop-Sängerin Karol G mit ins Boot geholt. Die Stimmen der beiden passen richtig gut zusammen und auch optisch machen die Zwei als Duo echt was her. Während Tini Stoessel im stylischen Glitzer-Minikleid richtig abgeht, feiert Karol G eher im Hip-Hop-Look mit riesen Creolen und Ponytail. We like!

Also, unbedingt reinhören und mit der besten Freundin zum Latino-Beat durch’ s Zimmer dancen!