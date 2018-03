"Violetta"-Star Tini Stoessel hat sich von Freund Pepe getrennt!

Lange galten "Violetta"-Darstellerin Tini Stoessel und ihr Freund Pepe Barroso Silva als DAS Traumpaar schlechthin. Doch jetzt soll plötzlich alles vorbei sein, Tini ist wieder Single! Alle Infos zu ihrer Trennung findet ihr hier:

"Violetta"- Star Tini Stoessel ist wieder Single

Ein Beitrag geteilt von TINI (@tinitastoessel) am Aug 20, 2017 um 10:28 PDT

Oh noooo! Bald gibt es keine süßen Pärchen-Bilder mehr auf Instagram von Tini Stoessel und Freund Pepe Barroso Silva – das Paar hat sich nämlich getrennt! In einem Interview mit einem spanischen Magazin verriet Tini: "Pepe und ich haben uns vor über einem Monat getrennt. Wir hatten zwei unglaubliche Jahre zusammen uns es war echt hart diese Entscheidung zu treffen. Wir wissen beide, dass wir uns sehr lieben und das immer so bleiben wird." Aber warum dann die plötzliche Trennung?

Tini und Pepe: Der Grund für ihr Liebes-Aus

Ein Beitrag geteilt von Pepe Barroso Silva (@pepebarrososilva) am Okt 31, 2016 um 1:03 PDT

Kennengelernt haben sich Pepe und Tini, bei ihrem Musikvideodreh zu "Great Escape". Seit dem führten sie eine Fernbeziehung, denn "Violetta"-Darstellerin Martina wohnte in Argentinien, während Model Pepe an einer Universität in Los Angeles studierte. Doch laut Tini, war die Entfernung nicht das Hauptproblem des jungen Paares: "Die Entfernung ist zwar schwer, aber nicht unmöglich. Es gibt andere Gründe, die wir jedoch privat halten wollen. Wir sind sehr jung und haben noch viel vor uns.", gesteht die 20-jährige Sängerin. Schade, wir fanden das Paar immer sehr süß zusammen. Hoffentlich werden sie beide schnell wieder glücklich – auch solo!