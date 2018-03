Knapp zwei Jahre ist es schon her, dass die letzte „Violetta“-Folge bei uns im TV lief. Seitdem startet Tini als Sängerin durch. Doch wird es bald schon eine neue Staffel geben? Wir haben mit der Argentinierin gesprochen …

Tini startet solo durch

Nach 240 „Violetta“-Folgen ging es für Tini musikalisch erfolgreich weiter. Mit ihrem Debüt-Album „Tini“ gelang der Argentinierin ein Hit und auch ihre Singles feierten Erfolge. Mit ihrer ausverkauften Welt-Tour zeigte sie dann endgültig allen Hatern, dass sie die neue Pop-Prinzessin ist.

Violetta: Neue Staffel

Doch auch, wenn die „Violetta“-Fans ihr Idol weiterhin auch musikalisch unterstützen, liest man in Kommentaren unter ihren Insta-Posts immer wieder Nachrichten von Fans, die sich eine vierte Staffel von „Violetta“ wünschen. Als wir Martina Stoessel, so Tinis richtiger Name, im Interview darauf ansprechen, zeigt sich die 20-Jährige zumindest nicht abgeneigt: „Man sollte niemals nie sagen! Vielleicht wird es irgendwann mal wieder ‚Violetta’ geben, wenn wir älter sind. Zum jetzigen Zeitpunkt ist aber nichts geplant!“

Musik steht weiterhin an erster Stelle

Und wenn es hart auf hart kommen würde, und sich Tini für das Schauspielern oder die Musik entscheiden müsste, steht ihre Entscheidung ganz klar fest: „Ich würde mich für das Singen und Tanzen entscheiden, da ich auf der Bühne voller Energie bin!“ Aber immerhin schließt Tini eine Reuinion nicht aus – und wer weiß, vielleicht stehen Tini, Jorge, Ruggero und Co. in ein paar Jahren wieder gemeinsam vor der Kamera …