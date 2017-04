VideoDays in Köln: YouTuberin Melina Sophie wird moderieren!

Die VideoDays sind immer das YouTube-Highlight des Jahres. Am 24. Und 25. August 2017 findet das größte YouTuber-Community-Treffen Europas wieder in Köln, in der Lanxess Arena, statt.

VideoDays in Köln: Melina Sophie ist dabei!

Und schon jetzt wurde eine coole Überraschung verkündet: Melina Sophie wird die VideoDays in Köln als Co-Host moderieren. Die YouTuberin ist unheimlich beliebt und sympathisch. Mit ihrer ehrlichen, lockeren und lustigen Art hat sie sich eine große Community aufgebaut. Nachdem Melina Sophie sich vor einiger Zeit von ihrem Netzwerk getrennt hat und nach Island gegangen ist, ist es ruhiger um sie geworden. Die YouTuberin brauchte Zeit für sich und musste neue Energie tanken. In Island scheint es ihr wirklich gut zu gehen.

Bei Highlights wie den VideoDays, ist Melina Sophie natürlich trotzdem am Start!

VideoDays in Köln: Was ist wann?

Am Freitag findet der CommunityDay statt. Du kannst bei vielen Meet & Greets Deine Stars treffen, Autogramme und Selfies holen und Deine Fragen stellen. Am Samstag ist der beliebte ShowDay, wo die Web-Stars die Bühne zum Beben bringen. Außerdem wird wieder der VideoDays PlayAward vergeben.

Wir freuen uns jetzt schon auf die VideoDays! Du Dich auch? Dann schreib es in die Kommentare. :)

