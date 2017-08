VideoDays in Köln: Diese YouTuber kannst Du vor Ort treffen!

Am 24. und 25. August ist es wieder so weit: Die VideoDays - Europas größtes YouTuber-Treffen - finden wieder in Köln in der Lanxess Arena statt. Auf wen Du Dich in diesem Jahr freuen kannst? Wir verraten es Dir!

Du möchtest Deine Lieblings-YouTube-Stars hautnah und live erleben? Dann darfst Du die VideoDays, die diesmal bereits ihr zehntes Jubiläum feiern, auf keinen Fall verpassen. An zwei Tagen erwarten Dich über 300 Social-Media-Stars, eine weltweit einzigartige Bühnenshow mit atemberaubenden Live-Acts am ShowDay (Donnerstag) und vielen Meet&Greets.

VideoDays in Köln: Diese Stars sind dabei!

Noch stehen nicht alle Stars fest - in den nächsten Wochen werden noch einige Bestätigungen hinzukommen. Hier kannst Du jederzeit checken, was sich beim Line-up tut. Ganz sicher am Start sind bisher unter anderem MIKE SINGER, FELIX VON DER LADEN, LUKAS RIEGER, CIMORELLI, ENYADRES, BARS AND MELODY, JADEN BOJSEN, OSKAR, INSCOPE21, CONCRAFTER, SKK, STURMWAFFEL und viele mehr. Als große Überraschung wird auch MELINA SOPHIE dabei sein, die die Moderation als Co-Host übernimmt.