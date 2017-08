VideoDays 2017: So erlebst Du das größte YouTuber-Festival in 360°

Am 24. und 25. August ist es endlich so weit: Die VideoDays finden bereits zum 10. mal statt. Und auch wenn Du nicht vor Ort sein kannst, hast Du die Möglichkeit, bei einer ganz besonderen Premiere dabei zu sein. Die Deutsche Telekom streamt die Bühnenshow zum allerersten Mal in 360°!

Du möchtest unbedingt live dabei sein, hast aber keine Karten für die VideoDays 2017 in der LANXESS Arena Köln? Klar, das ist echt traurig, doch trotzdem haben wir ziemlich coole News für Dich! Denn mit MagentaMusik 360 verpasst Du auch von zu Hause oder unterwegs (fast) nichts.