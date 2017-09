Victoria Beckham: So sehr vermisst Sie Ihren Sohn!

Im August zog der älteste des Beckham-Nachwuchses, Brooklyn Beckham, nach New Nork City, um dort an der NYU (New York University) zu studieren. Seine Familie ließ er so aber auf der anderen Seite des Landes in Los Angeles zurück.

Victoria Beckham: Sie weint wegen Sohn Brooklyn

Victoria Beckham ist Familie sehr wichtig. Erst heute postete sie ein Foto von ihrem Mann David Beckham und ihrer Tochter Harper. In einem Interview mit den Youtuberinnen von dem Kanal pixiwoo, indem es eigentlich hauptsächlich um ihre zweite Make-up Kollektion mit Estée Lauder gehen sollte, schweiften sie vom Thema ab und fingen an über Victorias Kinder zu sprechen. Die Vierfachmummy sagte, wie sehr sie den erst 18-jährigen vermisst und sie immer noch deswegen weint. Das letzte Mal konnte sie Brooklyn sehen, als sie selbst Anfang September in New York auf der Fashion Week war, wo ihre eigene Modemarke eine Show hatte. Die Power Mum hat immer viel um die Ohren und reist viel. Das macht es Ihroft schwer Ihre Kinder zu sehen. Deswegenversucht sie, so oft es Ihr möglich ist, Ihre Kinder mit zur Arbeit zu nehmen. Nun wo Brooklyn nicht mehr Zuhause wohnt, wird sie ihn allerdings noch seltener sehen können, was sie zusätzlich traurig macht. Im Interview sagte sie außerdem, dass es nicht schöneres an einem schlechten Tag gibt, als mit Ihren Kindern zu facetimen.

I love my daddy x Kisses 💕 we love u @davidbeckham Ein Beitrag geteilt von Victoria Beckham (@victoriabeckham) am 25. Sep 2017 um 23:44 Uhr

Es ist schön zu sehen, dass Promis dieselben Gefühle wie alle anderen Menschen auch haben. Wir hoffen dass Victoria und Brooklyn bald wieder mehr Zeit miteinander verbringen können.