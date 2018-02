Valentinstag: So überlebst Du ihn auch als Single

Am 14. Februar alleine zu Hause sitzen und über die Einsamkeit heulen? Kommt nicht in die Tüte! Wir müssen uns schließlich immer wieder vergegenwärtigen: Valentinstag ist letztlich nicht mehr als Konsumterror! Was aber nicht heißen soll, dass wir uns deswegen nicht trotzdem einen wunderschönen Tag machen können. Wir haben die besten Tipps für Singles: SO wird der nächste Sonntag zum absoluten Traumtag!

Beschenke deine Liebsten! Nur weil man nicht vergeben ist, heißt das doch nicht, dass man nicht trotzdem für Freude bei den liebsten Menschen sorgen kann. Schick' deiner BFF doch einfach mal einen Blumenstrauß oder eine Foto-Kollage von euch (mit viiiielen Herzen verziert)! Und dann: Verbringe den Tag mit ihnen gemeinsam!

Mach dir einen richtig chilligen Tag! Besorge dir eine riesige Tüte Chips, tonnenweise Schoki und Pizza und gönn' dir Sex And The City in Endlosschleife! Dein Bäuchlein kriegt in den nächsten paar Stunden ja eh niemand zu sehen, und bis morgen hast Du es dir wieder abgetanzt, weil...

...Du abends dann so richtig auf die Piste gehen wirst! Wozu langweilig im Bett liegen und einschlafen, wenn Du stattdessen noch ordentlich abrocken kannst? Such dir eine nette Bar raus, oder triff Dich einfach mit deiner besten Freundin - auch zu zweit kann man mit der richtigen Musik total abgehen. Und wer weiß - Möglicherweise haben die beiden süßen Nachbarn Tom und Lennart ja auch noch nichts vor?

Ganz wichtig: Verzichte unbedingt auf erzwungene Dates oder schnelle Nummern! Das hast Du überhaupt nicht nötig und würdest es eh am nächsten Tag bereuen!

Verwöhne Dich selbst! Plane einen Spa-Tag mit deiner Mama im teuren Hotel oder einfach zu Hause mit deiner Freundin. Die Schokomasken aus dem Drogeriemarkt sind seeehr empfehlenswert.

Wut rauslassen! Wenn Dich dein Ex gedanklich noch immer festhält, lass los! Und das geht so: Verbrenne am Valentinstag einfach alle seine Klamotten. Tanz dann noch ein paar Minuten um's Feuer herum. Und wenn Du dann sorgsam geprüft hast, dass nur noch Schutt und Asche übrig ist, dreh Dich um. Und blicke der Zukunft ins Auge. Einfach befreiend!

Freu Dich auf den nächsten Tag! Hä - Warum? Na, ist doch klar! Valentins-Schoki ist reduziert!!!

Als Alternative zur Party gibt es noch den Filme-Abend. Und DA ist dir wirklich freie Wahl gelassen. Du kannst natürlich einen schönen Horror-Schocker gucken. Aber wir raten dir auch nicht von der Liebes-Schnulze ab. Und weißt Du auch, wieso? Es gibt NIEMANDEN, der neben dir sitzt und die Augen rollt! DU entscheidest ganz ALLEIN, was auf der Mattscheibe erscheint. Herrlich!!!

