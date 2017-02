Valentinstag 2017 - und noch keine romantische Playlist für Dich und Deinen Schatz am Start? Dann bist Du hier genau richtig!

Wer es sich nach seinem romantischen Date am Valentinstag 2017 noch gemeinsam auf der Couch gemütlich machen möchte, fährt mit dieser stimmungsvollen Playlist genau richtig. Mit dabei sind John Legend mit "Love me now" aber auch deutsche Stars wie Max Giesinger. Falls "Euer" Song nicht dabei ist, könnt ihr die Liste natürlich auch noch entsprechend updaten. Wir wünschen viel Spaß beim hören (und knutschen).

Valentinstag 2017 Playlist

Und passend zum Valentinstag 2017 hat John Legend noch eine Nachricht an uns alle, die wir uns unbedingt zu Herzen nehmen sollten:

Jetzt BRAVO News kostenlos bei WhatsApp und im Facebook Messenger!