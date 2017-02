Unglücklich verliebt! So kommst Du darüber hinweg!

Du hast es sicher auch schon mindestens einmal erlebt: Du verstehst Dich mit jemandem super gut, verliebst Dich. Er oder sie ist auch immer total nett und gibt Dir das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein. Doch nach einiger Zeit wird klar: Diese Person will einfach nichts von Dir und das ihr jemals zusammenkommt, ist völlig ausgeschlossen. Das Ergebnis: Du bist unglücklich verliebt!

Unglücklich verliebt: Wann hört das auf?

Doch anstatt sich zurückzuziehen, reagieren die meisten Menschen zwar erst einmal geknickt und traurig, geben die Hoffnung aber noch nicht sofort auf. Dabei wäre es besser, sofort nach vorn zu schauen, um nicht nur mehr in den Liebes-Strudel zu geraten. Denn dann kann es zu großem Liebes-Kummer und Herz-Schmerz kommen. Doch wieso verliebt man sich überhaupt unglücklich in jemanden, der sich gar nicht oder eben nur freundschaftlich für einen interessiert?

Unglücklich verliebt: Was kann man dagegen tun?

Du weißt ganz genau, dass er oder sie nicht auf Dich steht. Erst einmal ist es natürlich wichtig, dass Du Dir ganz klar bewusst machst, dass es keine Chancen für eine Beziehung gibt. Ja, leichter gesagt, als getan, doch damit fängt alles an. Dann denk einmal nach: Was magst oder liebst Du an dieser Person und sei dabei so realistisch, wie möglich!

Vielen fällt an dieser Stelle auf, dass es eventuell doch zu viele "negative Punkte" gibt, die in einer Beziehung eh für Stress sorgen könnten. Und dann solltest Du Dich Dir zuliebe einfach selbst nicht zu sehr quälen. Zieh Dich zurück und gehe nicht, so, wie Du es vielleicht sonst immer gemacht hast, ständig auf die Person zu. Auch auf ständige WhatsApp-Nachrichten oder Snaps solltest Du verzichten!